Інтерфакс-Україна
Події
08:15 11.02.2025

Війська РФ завдали за добу 100 авіаударів, з них майже половина по власній Курській області

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Війська РФ завдали за добу 100 авіаударів, з них майже половина по власній Курській області
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти завдали за минулу добу 100 авіаційних ударів по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, скинувши 140 керованих авіабомб.

Крім цього, як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook, противник здійснив майже шість тисяч обстрілів, зокрема 200 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2 тис 853 дрони-камікадзе.

"Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Приколотне, Великий Бурлук, Шевченкове, Сухий Яр, Покровськ, Багатир, Костянтинопіль, Дніпроенергія, Шевченко, Січневе, Гуляйполе та Таврійське", - йдеться у зведенні.

У Курській області противник здійснив за добу 450 артилерійських обстрілів, з них 12 - із реактивних систем залпового вогню. Також авіація загарбників завдала 48 авіаційних ударів, скинувши 67 керованих авіабомб.

 

Теги: #генштаб #зведення

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