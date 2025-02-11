Окупанти втратили за добу 1390 військових та 261 одиницю техніки

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Орієнтовні втрати російських окупантів за минулу добу, 10 лютого, склали 1390 військовослужбовців та 261 одиницю техніки, повідомляється в телеграм-каналі Генерального штабу Збройних сил України у вівторок вранці.

Зокрема, противник втратив 13 танків, 31 бойову броньовану машину, 44 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, 169 автомобілів та автоцистерн, а також по одній одиниці засобів протиповітряної оборони та спеціальної техніки.

Також за добу було збито 132 ворожі дрони оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети.

Усього з початку повномасштабного вторгнення вже знищено 851 тис 880 окупантів, 10 тис 14 танків, 20 тис 844 ББМ, 22 тис 923 артсистем, 1 тис 275 РСЗО, 1 тис 60 засобів ППО, 36 тис 807 ворожих автомобілів та автоцистерн, а також збито 24 тис 755 дронів та 3 тис 56 крилатих ракет.