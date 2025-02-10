Окупанти обстріляли Нікополь, поранені дві жінки

Дві мешканки міста Нікополь Дніпропетровської області постраждали внаслідок артилерійського обстрілу з боку російських окупантів у понеділок ввечері, повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак.

"Постраждали дві жінки – 18 та 44 років. Вони у лікарні в стані середньої тяжкості. Їм надають необхідну меддопомогу. Пошкоджені приватні будинки, господарська споруда, газогін. Інформація уточнюється", - написав Лисак в Телеграм.