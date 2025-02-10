Інтерфакс-Україна
Події
21:53 10.02.2025

Окупанти обстріляли Нікополь, поранені дві жінки

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Окупанти обстріляли Нікополь, поранені дві жінки

Дві мешканки міста Нікополь Дніпропетровської області постраждали внаслідок артилерійського обстрілу з боку російських окупантів у понеділок ввечері, повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак.

"Постраждали дві жінки – 18 та 44 років. Вони у лікарні в стані середньої тяжкості. Їм надають необхідну меддопомогу. Пошкоджені приватні будинки, господарська споруда, газогін. Інформація уточнюється", - написав Лисак в Телеграм.

 

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

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