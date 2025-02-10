Інтерфакс-Україна
Події
15:45 10.02.2025

НАБУ розшукує ексдепутата Київради Комарницького

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НАБУ розшукує ексдепутата Київради Комарницького

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило у розшук "смотрящого за Києвом" Дениса Комарницького, підозрюваного в оборудках зі столичною землею.

"На підставі постанови детектива НАБУ у розшук оголошено колишнього депутата Київської міської ради, підозрюваного у створенні та керуванні злочинною організацією з метою заволодіння столичною землею", - йдеться у повідомленні НАБУ у телеграм у понеділок.

Зазначається, що Комарницького та ще 9 учасників злочинної організації викрили 6 лютого 2025 року.

Як повідомлялося, НАБУ і САП в цей день заявили, що проводять операцію «Чисте місто». НАБУ повідомили про підозру столичним посадовцям, серед яких, – заступник голови КМДА Петро Оленич, депутати Київської міської ради — голова комісії з питань земельних відносин Михайло Терентьєв та член комісії Олена Марченко, а також ексдепутат Київради Денис Комарницький, якого називають організатором, а також іншим учасникам схеми.

Комарницький — колишній лідер фракції "Блоку Леоніда Черновецького" у Київській міській раді 2008-2010 років. Після виборів до Верховної Ради у 2019 році у ЗМІ його стали називати "смотрящим за Києвом", а його ім'я регулярно спливало у скандалах, пов’язаних із непрозорими забудовами та розподілом міських ресурсів.

У 2020 році журналісти Bihus.Info отримали архів, що свідчить про інтереси Комарницького у будівельній та комунальній сферах столиці. Розслідувачі опублікували схеми діяльності десятків компаній і осіб, нібито пов’язаних із Комарницьким. Одним із найвідоміших проєктів, який пов’язують із Комарницьким, є Подільсько-Воскресенський міст.

7 лютого Вищий антикорупційний суд застосував запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави до підозрюваних у справі про заволодіння столичною землею. Заступника голови КМДА Оленича заарештували з можливістю застави в 15 млн грн.

Теги: #комарницький #набу

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