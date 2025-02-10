На Донеччині один загиблий і 12 поранених внаслідок обстрілів РФ

Один мирний житель міста Краматорськ загинув і 12 жителів Краматорська та Костянтинівки отримали поранення внаслідок обстрілів з боку РФ у неділю, 9 лютого, повідомляється на сайті Національної поліції України у понеділок вранці.

"На Краматорськ росіяни скинули 500-кілограмову авіабомбу – вбили цивільну особу, ще 7 людей отримали травми. Пошкоджено щонайменше 7 приватних будинків, амбулаторія, цивільні автомобілі. По Костянтинівці ворог завдав 11 ударів, з них 9 - бомбами ФАБ-500 і ФАБ-250. Поранено 5 мирних жителів, руйнувань зазнали 13 багатоквартирних і 6 приватних будинків, готель, гаражний кооператив (76 гаражів), 22 цивільних авто, 7 ліній електропередач, газопровід", - йдеться в повідомленні.

Загалом атак зазнали чотири населені пункти області: міста Костянтинівка, Краматорськ, Святогірськ та село Гульове. Пошкоджено 82 цивільних об’єкти, з них 42 житлових будинки.

Відкриті кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.