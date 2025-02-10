Через російські обстріли Херсонщини поранена одна людина та одна загинула - ОВА

Російські війська обстрілювали Херсонську область у неділю, внаслідок чого поранена одна людина та одна загинула, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Станіслав, Токарівка, Понятівка, Микільське, Берислав, Новорайськ, Червоний Маяк, Золота Балка, Зеленівка, Садове, Інженерне, Придніпровське, Миколаївка, Львове, Зміївка, Бургунка, Велетенське, Гаврилівка, Дніпровське, Зимівник, Кізомис, Козацьке, Комишани, Монастирське, Новотягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Саблуківка, Софіївка, Тягинка, Широка Балка та місто Херсон", - сказано в повідомленні.

Прокудін зазначив, що через російську агресію 1 людина дістала поранення.

За словами Прокудіна, російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 4 приватні будинки. Також окупанти пошкодили пенітенціарну установу та господарчу споруду.

Між тим, під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією Херсонської області знищили 1 "Shahed-131/136".

Прокудін згодом додав, що в ніч на понеділок росіяни атакували з БпЛА жителя Берислава.

"Ворог скинув вибухівку з дрона на 42-річного чоловіка, через що він дістав поранення, несумісні з життям", - написав він.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/6189

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