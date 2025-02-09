Інтерфакс-Україна
Події
20:02 09.02.2025

Зеленський привітав країни Балтії з завершенням процедури від’єднання енергосистем від російської енергомережі

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Зеленський привітав країни Балтії з завершенням процедури від’єднання енергосистем від російської енергомережі

Президент України Володимир Зеленський привітав Естонію, Латвію і Литву з із завершенням процедури від’єднання енергосистем від російської енергомережі, назвавши цю подію важливою для українського регіону та всієї Європи.

"Сьогодні – важлива подія для нашого регіону, загалом для Європи. Держави Балтії, добрі друзі України, від’єднались від російської енергомережі. Їхні енергосистеми відтепер повністю синхронізовані з європейською континентальною системою. Україна це вже зробила у 22-му році, і зараз Балтійські держави теж позбулися залежності", - сказав він у відеозверненні у неділю ввечері.

Зеленський підкреслив, що Москва більше не зможе використовувати енергію як зброю проти Балтійських держав, що також означає, що Європа стала ще більш цілісною.

Президент закликав саме такого курсу в Європі дотримуватись надалі всім на континенті.

"Це стосується, зокрема, країн Центральної Європи – тих, які досі мають договори з Росією. Треба більше працювати з Америкою – LNG газ, нафта. Треба більше працювати з нашими партнерами в сусідніх країнах із Євросоюзом в цьому регіоні, щоб імпортувати необхідну енергію. Кавказ, Близький Схід, Північна Африка", - зазначив він.

За словами президента, щоменше буде залежностей європейців від Росії, тим швидше вдасться гарантувати надійну безпеку усім в Європі. "Я вітаю наших друзів – Литву, Латвію, Естонію із сьогоднішнім досягненням. Важливо, що Польща допомагає, і це знову й знову доводить: співпраця між нами всіма – це незалежність кожного з нас", - сказав він.

Як повідомлялося, Литва, Латвія та Естонія завершили в неділю синхронізацію електросистем із континентальною європейською електромережею.

 

Теги: #енергосистема #зеленський #балтія

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