Інтерфакс-Україна
Події
18:15 09.02.2025

У Херсоні жінка отримала поранення внаслідок залітання ворожого дрона в квартиру

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Ворожий дрон у неділю влетів у квартиру літньої жінки в Херсоні, вона отримала численні поранення та перебуває у середньому стані тяжкості у лікарні, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

"Близько 16:30 російські військові атакували з БпЛА Херсон. Ворожий дрон влетів у квартиру 66-річної жінки. Потерпілу з мінно-вибуховою травмою доправили до лікарні", - сказано в повідомленні в телеграмі.

Медики надають їй всю необхідну допомогу та проводять додаткове обстеження.

В ОВА згодом уточнили, що жінка отримала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, уламкові поранення живота та руки. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Теги: #херсон #бпла_рф

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