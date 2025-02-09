Інтерфакс-Україна
Події
07:57 09.02.2025

РФ утримує у Чорному морі один носій "Калібрів"

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РФ утримує у Чорному морі один носій "Калібрів"

Один ворожий корабель-ракетоносій загальним залпом до 4 ракет “Калібр” зафіксований в акваторії Чорного моря станом на 6:00 неділі, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

Так, станом на 06:00 неділі в Чорному морі знаходиться 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет, а в Середземному морі 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет.

Традиційно в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

"За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 1 судно, яке не продовжило рух до протоки Босфор; до Азовського моря – 3 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор", - сказано в повідомленні.

У ВМС ЗСУ наголошують, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

 

Теги: #кораблі_рф

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