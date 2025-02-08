Сирський поінформував голову Військового комітету НАТО про поточні потреби та реформу системи управління ЗСУ

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів зустріч із Головою Військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво Драгоне в рамках його першого візиту в Україну.

Главком ЗСУ привітав Драгоне із призначенням на найвищу військову посаду в Північноатлантичному Альянсі.

"Переказав слова щирої вдячності НАТО за підтримку та сприяння у наданні міжнародної військової допомоги, яка є життєво важливою для продовження нашої боротьби. Це також включає нещодавно створену Спеціальну місію НАТО з безпекової допомоги та підтримки для України (NSATU)", - написав Сирський у телеграм-каналі в суботу.

Главком ЗСУ поінформував адмірала Драгоне про поточні потреби Сил оборони України в озброєнні і військовій техніці та про ситуацію на лінії бойового зіткнення, яка залишається "складною".

"На цьому тлі ми проводимо реформу для покращення системи управління військами в зоні бойових дій. Переводимо їх на корпусну систему, щоб підвищити ефективність управління. Водночас потребуємо підсилення бойових бригад зброєю та військовою технікою", - наголосив Сирський.