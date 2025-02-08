Сирський поінформував голову Військового комітету НАТО про поточні потреби та реформу системи управління ЗСУ
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів зустріч із Головою Військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво Драгоне в рамках його першого візиту в Україну.
Главком ЗСУ привітав Драгоне із призначенням на найвищу військову посаду в Північноатлантичному Альянсі.
"Переказав слова щирої вдячності НАТО за підтримку та сприяння у наданні міжнародної військової допомоги, яка є життєво важливою для продовження нашої боротьби. Це також включає нещодавно створену Спеціальну місію НАТО з безпекової допомоги та підтримки для України (NSATU)", - написав Сирський у телеграм-каналі в суботу.
Главком ЗСУ поінформував адмірала Драгоне про поточні потреби Сил оборони України в озброєнні і військовій техніці та про ситуацію на лінії бойового зіткнення, яка залишається "складною".
"На цьому тлі ми проводимо реформу для покращення системи управління військами в зоні бойових дій. Переводимо їх на корпусну систему, щоб підвищити ефективність управління. Водночас потребуємо підсилення бойових бригад зброєю та військовою технікою", - наголосив Сирський.