Шмигаль: наполягаємо, що всі заморожені російські активи мають бути конфісковані й передані на користь України

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав конфіскувати та передати Україні всі російські активи, заморожені на Заході, повідомляє сайт урядового порталу.

"Ми наполягаємо на тому, що всі суверенні російські активи, заморожені на Заході, мають бути конфісковані й передані на користь України. Наша мета - примусити росію компенсувати всю завдану Україні шкоду. Послідовно працюємо в цьому напрямку", - сказав Шмигаль під час наради.

Шмигаль підкреслив, що РФ "має заплатити за руйнування в Україні" та додав, що іноземні партнери вже почали передавати Україні кошти, забезпечені доходами від заморожених російських активів.

Зокрема, за його словами, у межах ініціативи G7 Україна отримає $50 млрд і перші транші в грудні 2024 року вже надійшли до державного бюджету.

Зазначається, що на нараді обговорили результати виконаної роботи у цьому питанні та план взаємодії з партнерами на поточний рік.

У заході також взяли участь віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністр юстиції Ольга Стефанішина, міністр фінансів Сергій Марченко, голова Національного банку Андрій Пишний, заступник керівника Офісу президента Ірина Мудра та дипломати.