Зеленський: В районах Курської операції нові штурми, значна кількість окупантів знищена

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості операцій, які Збройні сили України ведуть у Курській області, де російська армія знову залучає північнокорейських військових.

"В районах Курської операції були нові штурми – російська армія і підтягнули знову північнокорейських солдатів. Значна кількість окупантів знищена, йдеться про сотні російських і північнокорейських військових", - сказав президент у вечірньому зверненні у п'ятницю.

Зеленський наголосив: "це дуже важливо – бої саме на російській території, щоб не давати збільшувати напругу проти наших міст, нашої землі; і в нас на території, на фронті – 60 тисяч російської армії на Курщині – це 60 тисяч, які не додались до й так значних сил окупанта на Покровському та інших напрямках нашої Донеччині"

"Я вдячний всім нашим воїнам за стійкість, кожній бригаді – за результат", - зазначив президент.