Інтерфакс-Україна
Події
01:04 07.02.2025

Трамп підписав указ із санкціями проти Міжнародного кримінального суду - Білий дім

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Президент США Дональд Трамп поставив у четвер підпис під указом, який запроваджує санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС) за дії проти Сполучених Штатів і його союзників, зокрема Ізраїлю, повідомляється на сайті Білого дому.

"Я, Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, вважаю, що Міжнародний кримінальний суд (МКС), як встановлено Римським статутом, чинить незаконні та безпідставні дії, спрямовані проти Америки та нашого близького союзника Ізраїлю", - йдеться в указі.

Трамп зазначає, що нещодавні дії МКС "створили небезпечний прецедент, безпосередньо наражаючи на небезпеку нинішній і колишній персонал США, включно з діючими військовослужбовцями Збройних сил, піддаючи їхнім переслідуванням, образам і можливому арешту", що є "посяганням на суверенітет Сполучених Штатів" і "підриває надважливу роботу уряду в галузі національної безпеки і зовнішньої політики".

"Сполучені Штати накладатимуть відчутні та значні наслідки на осіб, відповідальних за порушення МКС, деякі з яких можуть включати блокування власності та активів, а також призупинення в'їзду до Сполучених Штатів посадовців, працівників та агентів МКС, а також їхніх найближчих, оскільки їхній в'їзд до нашої країни завдасть шкоди інтересам Сполучених Штатів", - ідеться в указі.

Як повідомлялося, ні Ізраїль, ні США не визнають юрисдикцію МКС, який базується в Гаазі (Нідерланди). МКС складається зі 125 членів і може переслідувати осіб за воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид і злочини агресії проти території держав-членів або їхніх громадян. США, КНР, РФ та Ізраїль не є членами цього суду.

У листопаді 2024 року МКС видав ордер на арешт прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу і тодішнього міністра оборони Йоава Галанта за "злочини проти людяності та воєнні злочини" у зв'язку з конфліктом у секторі Газа. Після цього республіканці минулого січня ініціювали пропозицію ввести санкції проти МКС. Але минулого тижня демократи заблокували її.

Указ Трампа від 6 лютого - вдруге, коли США запроваджують санкції проти МКС: уперше це трапилося 2020 року, у перший президентський термін Трампа, коли під санкції потрапили високопосадовці МКС, які беруть участь у розслідуванні дій США в Афганістані. Його у Вашингтоні вважали невиправданим.

Одним з указів свого попередника на посаді президента Джозефа Байдена, які Трамп скасував після вступу на посаду, стало скасування санкцій проти МКС, введених у перший президентський термін Трампа.

Джерело: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/02/imposing-sanctions-on-the-international-criminal-court/

Теги: #мус #санкції #трамп #сша

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