Інтерфакс-Україна
Події
19:58 06.02.2025

США запровадили санкції проти трьох танкерів і низки структур за перевезення іранської нафти до Китаю

2 хв читати
США запровадили санкції проти трьох танкерів і низки структур за перевезення іранської нафти до Китаю

Мінфін США в четвер оголосив про санкції проти трьох танкерів і кількох організацій у різних країнах у зв'язку з постачаннями нафти з Ірану до КНР, ідеться у пресрелізі відомства.

"Нафту постачають в інтересах Генерального штабу ЗС Ісламської Республіки Іран і його компанії Sepehr Energy, яка вже потрапила під санкції. До цієї активності причетні структури та фізичні особи з різних країн, включно з КНР, Індією та ОАЕ, а також кілька суден", - наголошується в документі.

Під нові санкції потрапили танкер GIOIOSA під прапором Панами, гонконгська компанія Gozoso Group Ltd, яка керує ним, і пов'язана з ним Ocean Dolphin Ship Management Ltd із Гонконгу. До чорних списків внесли танкер CH BILLION під прапором Панами й танкер під прапором Гонконгу STAR FOREST, а також операторів цих суден - відповідно Young Folks International Trading Co., Limited і Lucky Ocean Shipping Limited з КНР.

Санкції запровадили проти пов'язаних із Sepehr Energy структур - Sepehr Energy Hamta Pars, Sepehr Energy Jahan Nama Taban і Sepehr Energy Paya Gostar Jahan, трьох її керівників. Чорні списки поповнила компанія Marshal Ship Management Private Limited, що базується в Індії, яка обслуговує підсанкціонний танкер SIRI (колишній ANTHEA) та інші судна Sepehr Energy, а також її директор.

"Іранський режим, як і раніше, зосереджений на використанні доходів від нафти для фінансування своєї ядерної програми, виробництва смертельних балістичних ракет і БПЛА, підтримки своїх маріонеткових терористичних груп у регіоні. США віддані завданню агресивно боротися з будь-якими спробами Ірану забезпечити фінансами цю зловмисну діяльність", - наводяться у пресрелізі слова глави Мінфіну США Скотта Бессента.

Теги: #нафта #іран #санкції #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:05 14.05.2025
Китай призупиняє дію низки заходів експортного контролю щодо компаній США

Китай призупиняє дію низки заходів експортного контролю щодо компаній США

19:42 14.05.2025
США і Катар уклали угоду про економічне співробітництво на $1,2 трлн

США і Катар уклали угоду про економічне співробітництво на $1,2 трлн

19:35 14.05.2025
США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в червні

США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в червні

14:19 14.05.2025
США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в Гаазі – ЗМІ

США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в Гаазі – ЗМІ

14:05 14.05.2025
Voyage Theater Company і Театр на Жуках розпочали спільний проєкт читань української та американської драматургії

Voyage Theater Company і Театр на Жуках розпочали спільний проєкт читань української та американської драматургії

22:42 13.05.2025
Україна і США підписали додаткові угоди до угоди щодо корисних копалин - Мінекономіки

Україна і США підписали додаткові угоди до угоди щодо корисних копалин - Мінекономіки

20:06 13.05.2025
Суд задовольнив клопотання Порошенка про витребування підстав для запровадження санкцій проти нього

Суд задовольнив клопотання Порошенка про витребування підстав для запровадження санкцій проти нього

19:55 13.05.2025
Трамп заявляє, що має намір скасувати санкції проти Сирії

Трамп заявляє, що має намір скасувати санкції проти Сирії

19:03 13.05.2025
Нові санкції США поти Росії можуть бути найжорсткішими за весь час – Келлог

Нові санкції США поти Росії можуть бути найжорсткішими за весь час – Келлог

17:48 13.05.2025
Мінкультури просить ЄС врахувати культурний аспект при формуванні наступних пакетів санкцій

Мінкультури просить ЄС врахувати культурний аспект при формуванні наступних пакетів санкцій

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих через ракетний удар по Сумській громаді зросла до трьох

Зеленський: Я очікую, хто прибуде від Росії, тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні

Сибіга обговорив з генсеком НАТО "інтенсивну дипломатію" цього тижня

У Сумах двоє загиблих, дев'ятеро постраждалих, з них двоє у важкому стані – міськрада

Відомо про загиблого внаслідок ракетного удару РФ по промисловому об'єкту в Сумах – МВА

ОСТАННЄ

Російські військові скинули вибухівку з дрона на жителя Херсонщини – ОВА

Пісторіус підтримав стратегію нерозголошення інформації про постачання озброєння в Україну

У Німеччині можуть відновити призов, якщо не вистачить охочих йти в армію добровільно

Зеленський подякував Папі Леву XIV за готовність до посередництва у мирному процесі

Швейцарія профінансує EUR6,4 млн внесок України за підписку на додаткові акції ЄБРР

Кількість загиблих через ракетний удар по Сумській громаді зросла до трьох

Кулеба в рамках підготовки до URC2025 провів ряд зустрічей з представниками італійського уряду та громад

Зеленський призначив Джелялова послом у Туреччині

Зеленський: Я очікую, хто прибуде від Росії, тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні

В Україні незабаром створять статистичних 9 макрорегіонів - нардеп

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА