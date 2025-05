США запровадили санкції проти трьох танкерів і низки структур за перевезення іранської нафти до Китаю

Мінфін США в четвер оголосив про санкції проти трьох танкерів і кількох організацій у різних країнах у зв'язку з постачаннями нафти з Ірану до КНР, ідеться у пресрелізі відомства.

"Нафту постачають в інтересах Генерального штабу ЗС Ісламської Республіки Іран і його компанії Sepehr Energy, яка вже потрапила під санкції. До цієї активності причетні структури та фізичні особи з різних країн, включно з КНР, Індією та ОАЕ, а також кілька суден", - наголошується в документі.

Під нові санкції потрапили танкер GIOIOSA під прапором Панами, гонконгська компанія Gozoso Group Ltd, яка керує ним, і пов'язана з ним Ocean Dolphin Ship Management Ltd із Гонконгу. До чорних списків внесли танкер CH BILLION під прапором Панами й танкер під прапором Гонконгу STAR FOREST, а також операторів цих суден - відповідно Young Folks International Trading Co., Limited і Lucky Ocean Shipping Limited з КНР.

Санкції запровадили проти пов'язаних із Sepehr Energy структур - Sepehr Energy Hamta Pars, Sepehr Energy Jahan Nama Taban і Sepehr Energy Paya Gostar Jahan, трьох її керівників. Чорні списки поповнила компанія Marshal Ship Management Private Limited, що базується в Індії, яка обслуговує підсанкціонний танкер SIRI (колишній ANTHEA) та інші судна Sepehr Energy, а також її директор.

"Іранський режим, як і раніше, зосереджений на використанні доходів від нафти для фінансування своєї ядерної програми, виробництва смертельних балістичних ракет і БПЛА, підтримки своїх маріонеткових терористичних груп у регіоні. США віддані завданню агресивно боротися з будь-якими спробами Ірану забезпечити фінансами цю зловмисну діяльність", - наводяться у пресрелізі слова глави Мінфіну США Скотта Бессента.