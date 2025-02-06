Зеленський готовий до перемовин з Путіним, якщо буде розуміння, чим закінчиться війна

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський готовий до перемовин з Володимиром Путіним тоді, коли буде розуміння щодо закінчення війни.

"Безумовно, і США, і президент Трамп, і країни Європейського Союзу вважають, що дипломатія неможлива без Росії, без Путіна. І тому я сказав: я готовий, якщо у нас буде розуміння, чим закінчиться ця війна", - сказав Зеленський журналістам у четвер у Києві.

Президент підкреслив важливість сталого миру з сильними гарантіями безпеки.

Він також повідомив про роботу з американською стороною щодо цього.

"Але тим не менше ми будемо працювати, щоб це було спільне розуміння і бачення. Навіть якщо Росії щось не подобається, нам потрібне спільне бачення серед партнерів. А потім ми готові до дипломатії", - зазначив президент.