Інтерфакс-Україна
Події
15:08 06.02.2025

Військова служба для громадянина під час мобілізації починається у день відправлення до в/ч – Верховний суд

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Військова служба для громадянина під час мобілізації починається у день відправлення до в/ч – Верховний суд

Для громадянина, призваного на військову службу під час мобілізації, на особливий період, початком військової служби є день відправлення у військову частину з відповідного ТЦК та СП, а не факт прийняття ним військової присяги, інформує Верховний суд (ВС).

У телеграм-каналі повідомляється, що в цьому кримінальному провадженні суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили військовослужбовця за ч. 4 ст. 402 КК України.

"ВС залишив без зміни рішення судів попередніх інстанцій, оскільки службовим розслідуванням встановлено, що військовослужбовець категорично відмовився приймати присягу. Відсутність в обвинуваченого належної військової підготовки обумовлена його поведінкою, ставленням до військової служби та не бажанням її проходження, оскільки він не виконав наказ отримати зброю і вирушити на полігон для проведення навчальних стрільб", - йдеться у повідомленні.

Як пояснюють в суді, закон не пов’язує факт прийняття військової присяги з початком проходження військової служби. Для обвинуваченого початком військової служби є день відправлення у військову частину з відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Теги: #верховний_суд #військова_служба

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