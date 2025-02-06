Інтерфакс-Україна
Події
11:11 06.02.2025

Снігопад у Японії порушив роботу транспорту

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Снігопад, що обрушився на північний захід Японії, спричинив перебої в роботі транспортної системи країни, повідомляють у четвер японські ЗМІ.

Так, авіакомпанії All Nippon Airways і Japan Airlines скасували низку рейсів. Зокрема, вони призупинили авіасполучення з Токіо, західними префектурами Тотторі та Сімане на острові Хонсю, а також з островами Оки, розташованими в Японському морі.

Крім того, порушено рух залізничного транспорту в префектурах Ісікава і Гіфу в центральній частині Хонсю.

За останніми даними, у зв'язку з несприятливими погодними умовами загинула одна людина.

За даними метеорологів, у населеному пункті Сіракава (префектура Гіфу) за дві доби випала рекордна кількість опадів - 129 см. Раніше в префектурі Хоккайдо, розташованій на однойменному острові, через снігопад тимчасово закрили сотні шкіл.

Очікується, що на вихідних випаде ще більше снігу. Японське метеорологічне агентство попереджає, що рясний снігопад можливий і на тихоокеанському узбережжі острова Хонсю. Синоптики також повідомляють про ризик сходження лавин у гірських районах.

Теги: #японія #снігопад

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