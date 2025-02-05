Зеленський ввів у дію рішення РНБО про посилення заходів очищення фінансової системи України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про подальшу реалізацію програм підтримки українців на основі гарантування економічної стійкості держави та посилення заходів очищення фінансової системи України".

Відповідний указ №69/2025 було опубліковано на сайті президента.

Згідно з текстом документу, контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим Указом, покладено на секретаря РНБО Олександра Литвиненко.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

У рішення РНБО вказано, що Кабінет міністрів має ужити додаткових заходів для забезпечення фінансування в повному обсязі видатків на освіту, охорону здоров'я, соціальний захист, а також ужити невідкладні заходи, спрямовані на реалізацію політики імпортозаміщення та посилення підтримки національного товаровиробника.

Окрім того, у місячний термін потрібно проаналізувати ситуацію щодо стану надання міжнародної допомоги Україні та напрацювати пропозиції щодо залучення додаткових джерел міжнародної допомоги Україні під час проведення чергового засідання Керівного комітету Української платформи донорів.

Також РНБО постановила Кабміну удосконалити критерії для визначення критично важливими оборонних компаній стосовно підприємств, установ і організацій, уповноважених Міністерством оборони на виконання функції служби державного замовника у сфері оборони з метою здійснення оборонних закупівель та укладення державних контрактів на закупівлю товарів, робіт і послуг.

Окрім того, має бути впроваджено можливість бронювання працівників теплокомпаній, водоканалів та управління побутовими відходами, в обсягах не більше 75% від загальної кількості військовозобов'язаних працівників таких суб'єктів господарювання.

Також у тримісячний строк уряд разом із правоохоронними органами має провести аналіз активів фізичних та юридичних осіб, до яких застосовані санкції у виді блокування активів, з метою виявлення фактів впливу осіб, до яких застосовано санкції, або пов'язаних з ними осіб на такі активи та вжити відповідних заходів протидії.