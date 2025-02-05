Зеленський обговорив із Палісою модернізацію армії

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Президент України Володимир Зеленський обговорив із заступником глави Офісу президента полковником Павлом Палісою деякі новації, необхідні для армії.

“Ми відкриті до сильної дипломатії – ми саме таку дипломатію і готуємо. І для цього потрібна стійкість наших воїнів, результативність нашої армії, модернізація нашої армії. Сьогодні обговорили деякі новації із Павлом Палісою – бойовим командиром, який знає настрої та потреби фронту”, - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні у середу.

Президент зазначив, що Україна значно активізувала контакти з американською адміністрацією, а також доволі предметно контактує з іншими партнерами.

“Україні потрібен реальний, тривалий і гарантований мир і засоби, щоб у Росії завжди знали, що очікує на тих, хто хоче зла Україні”, - додав він.