Інтерфакс-Україна
Події
20:45 05.02.2025

Зеленський обговорив із Палісою модернізацію армії

1 хв читати
Зеленський обговорив із Палісою модернізацію армії
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський обговорив із заступником глави Офісу президента полковником Павлом Палісою деякі новації, необхідні для армії.

“Ми відкриті до сильної дипломатії – ми саме таку дипломатію і готуємо. І для цього потрібна стійкість наших воїнів, результативність нашої армії, модернізація нашої армії. Сьогодні обговорили деякі новації із Павлом Палісою – бойовим командиром, який знає настрої та потреби фронту”, - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні у середу.

Президент зазначив, що Україна значно активізувала контакти з американською адміністрацією, а також доволі предметно контактує з іншими партнерами.

“Україні потрібен реальний, тривалий і гарантований мир і засоби, щоб у Росії завжди знали, що очікує на тих, хто хоче зла Україні”, - додав він.

 

Теги: #армія #новація #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:22 13.05.2025
Україна абсолютно готова до дійсно ефективного формату розмов

Україна абсолютно готова до дійсно ефективного формату розмов

17:36 13.05.2025
Зеленський про майбутнє ЗАЕС: Спочатку припинення вогню, а потім будемо говорити про станції

Зеленський про майбутнє ЗАЕС: Спочатку припинення вогню, а потім будемо говорити про станції

17:31 13.05.2025
Зеленський переконаний, що 30-денного припинення вогню буде недостатньо для РФ, щоб та відновила сили

Зеленський переконаний, що 30-денного припинення вогню буде недостатньо для РФ, щоб та відновила сили

17:23 13.05.2025
Якщо Путін не приїде до Туреччини, всі обіцянки лідерів США та Європи про санкції проти РФ мають бути виконані – Зеленський

Якщо Путін не приїде до Туреччини, всі обіцянки лідерів США та Європи про санкції проти РФ мають бути виконані – Зеленський

17:20 13.05.2025
Приліт Путіна на переговори до Туреччини відкриє шлях до інших елементів закінчення війни, включаючи зустріч груп – Зеленський

Приліт Путіна на переговори до Туреччини відкриє шлях до інших елементів закінчення війни, включаючи зустріч груп – Зеленський

17:17 13.05.2025
Участь Трампа у мирних перемовинах у Туреччині мало б додатковий імпульс до того, щоб Путін прилетів – Зеленський

Участь Трампа у мирних перемовинах у Туреччині мало б додатковий імпульс до того, щоб Путін прилетів – Зеленський

17:14 13.05.2025
Зеленський зустрінеться з Ердоганом в Анкарі в четвер і готовий летіти з ним в Стамбул, якщо там буде Путін

Зеленський зустрінеться з Ердоганом в Анкарі в четвер і готовий летіти з ним в Стамбул, якщо там буде Путін

17:13 13.05.2025
РФ за 8-10 травня нанесла по України 115 авіаударів та здійснила 12,1 тис обстрілів, запустила 7,3 тис дронів - Зеленський

РФ за 8-10 травня нанесла по України 115 авіаударів та здійснила 12,1 тис обстрілів, запустила 7,3 тис дронів - Зеленський

10:48 13.05.2025
Зеленський готовий зустрітися у Стамбулі тільки з Путіним — Подоляк

Зеленський готовий зустрітися у Стамбулі тільки з Путіним — Подоляк

22:20 12.05.2025
Зеленський вивів зі складу Ставки головкома Івана Гаврилюка – указ

Зеленський вивів зі складу Ставки головкома Івана Гаврилюка – указ

ВАЖЛИВЕ

Україна абсолютно готова до дійсно ефективного формату розмов

Єрмак обговорив із Рубіо перспективи мирних перемовин – Офіс президента

У Нечволодівці на Харківщині вже двоє загиблих і четверо постраждалих – Синєгубов

В МЗС України пройшла зустріч з керівником посольства Польщі щодо блокування українсько-польського кордону

Через ворожі авіаудари по Нечволодівці на Харківщині одна людина загинула, ще одна поранена

ОСТАННЄ

Ziferblat зі сцени першого півфіналу "Євробачення-2025" подякували Європі за підтримку України

Україна і США підписали додаткові угоди до угоди щодо корисних копалин - Мінекономіки

З початку доби Сили оборони відбили 125 ворожих атак - Генштаб

Україна готова до будь-якого формату переговорів, якщо це допоможе досягти справедливого миру – Єрмак

Блокада українсько-польського кордону польськими перевізниками має бути припинена за рішенням апеляційного суду - ЗМІ

Флот SkyUp Airlines отримав перший літак Airbus A321Neo, - ЗМІ

УЗ оновила електронний бланк квитка до Польщі

Черги на українсько-польському кордоні, попри блокаду ПП " Ягодин – Дорогуськ" відсутні, - Мінрозвитку

Росію на переговорах в Туреччині можуть представляти Лавров і Ушаков

Свириденко передала в посольство США ноту, яка підтверджує завершення внутрішніх процедур щодо інвестфонду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА