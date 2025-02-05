Інтерфакс-Україна
Події
07:47 05.02.2025

Кількість постраждалих цивільних внаслідок атаки ворожого БпЛА в Херсоні зросла до чотирьох

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Кількість цивільних жителів Херсона, які отримали травми й поранення внаслідок атаки російського дрона вранці середи зросла до чотирьох осіб, повідомляє Херсонська ОВА у Телеграм.

"Під удар потрапили четверо чоловіків - 42, 31, 36 та 52 років. У них - вибухові травми та уламкові поранення ніг і рук", - йдеться в повідомленні.

Потерпілих доправили до лікарні. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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