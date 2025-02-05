Троє цивільних поранені внаслідок атаки ворожого БПЛА в Херсоні

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Троє мешканців Херсона поранено внаслідок атаки ворожого безпілотника, повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко в Телеграм.

"Двоє херсонців близько 5.30 потрапили під атаку ворожого безпілотника. Чоловіки 31 і 42 років отримали мінно-вибухову травму та уламкові поранення. У старшого постраждалого також відкритий перелом гомілки", - йдеться в повідомленні. Від цього ж скиду з БпЛА постраждав ще один 36-річний цивільний. У нього мінно-вибухова травма та уламкові поранення й переломи.

Потерпілих ушпиталено. Медики надають їм необхідну допомогу.