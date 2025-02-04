Двох цивільних поранено внаслідок атаки російського дрона в Херсоні - МВА

Двох мирних жителів поранено внаслідок атаки російського дрона в Херсоні, повідомляє начальник МВА Роман Мрочко в Телеграм.

"Близько 20.00 російські окупанти з дрона атакували Херсон. При цьому постраждав 59-річний чоловік. Він отримав мінно-вибухову травму, уламкові поранення обох ніг та відкритий перелом лівого стегна. Стан потерпілого медики оцінюють як тяжкий", - написав Мрочко.

Пізніше очільник Херсонської МВА повідомив про поранення ще одного цивільного.

"Ушпиталено ще одного постраждалого внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона близько 20.00. 53-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та множинні уламкові поранення ніг.Медики оцінюють стан потерпілого як середній", - йдеться в повідомленні начальника МВА.

Джерело: https://t.me/roman_mrochko/14547

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