Україна пришвидшить модернізацію системи військової авіації - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо розвитку Повітряних сил Збройних сил України і наголосив на необхідності пришвидшити модернізацію системи військової авіації.

"Ми вже зробили надзвичайно вагомі кроки: перейшли на F-16, які ефективно виконують бойові завдання заради України. І це успіх наших Збройних Сил України, один із найбільш швидких переходів на новий тип літаків серед усіх країн", - написав Зеленський у своєму Телеграмі у вівторок.

Очільник Української держави наголосив, що ПС ЗСУ очікують надходження французьких винищувачів Mirage 2000-5, "які під управлінням українських пілотів обов'язково посилять нашу оборону".

Президент також зазначив, що нагально необхідно пришвидшити модернізацію системи української військової авіації.

"Зараз маємо пришвидшити модернізацію системи української військової авіації. Це нові кадрові підходи, організаційні зміни та значно більша увага командного складу до пілотів, інженерів і всіх наших людей, які вкладають свої знання та енергію в розвиток Повітряних сил", - вказав Зеленський.

Президент доручив міністру оборони України Рустему Умерову реалізувати визначені організаційні зміни.

"Обговорили перспективи співпраці з партнерами, працюємо над кадровими питаннями для зміцнення командного складу Повітряних сил та керівного складу Міністерства оборони", - резюмував він.

Повідомляється, що в нараді взяла участь Лілія Аверʼянова, матір Героя України майора Андрія Пільщикова (Джуса).