Інтерфакс-Україна
Події
17:35 04.02.2025

Україна пришвидшить модернізацію системи військової авіації - Зеленський

1 хв читати
Україна пришвидшить модернізацію системи військової авіації - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо розвитку Повітряних сил Збройних сил України і наголосив на необхідності пришвидшити модернізацію системи військової авіації.

"Ми вже зробили надзвичайно вагомі кроки: перейшли на F-16, які ефективно виконують бойові завдання заради України. І це успіх наших Збройних Сил України, один із найбільш швидких переходів на новий тип літаків серед усіх країн", - написав Зеленський у своєму Телеграмі у вівторок.

Очільник Української держави наголосив, що ПС ЗСУ очікують надходження французьких винищувачів Mirage 2000-5, "які під управлінням українських пілотів обов'язково посилять нашу оборону".

Президент також зазначив, що нагально необхідно пришвидшити модернізацію системи української військової авіації.

"Зараз маємо пришвидшити модернізацію системи української військової авіації. Це нові кадрові підходи, організаційні зміни та значно більша увага командного складу до пілотів, інженерів і всіх наших людей, які вкладають свої знання та енергію в розвиток Повітряних сил", - вказав Зеленський.

Президент доручив міністру оборони України Рустему Умерову реалізувати визначені організаційні зміни.

"Обговорили перспективи співпраці з партнерами, працюємо над кадровими питаннями для зміцнення командного складу Повітряних сил та керівного складу Міністерства оборони", - резюмував він.

Повідомляється, що в нараді взяла участь Лілія Аверʼянова, матір Героя України майора Андрія Пільщикова (Джуса).

 

Теги: #зеленський #авіація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:08 12.05.2025
Зеленський обговорив з Ердоганом ключові деталі зустрічі в Туреччині

Зеленський обговорив з Ердоганом ключові деталі зустрічі в Туреччині

19:05 12.05.2025
Зеленський: Ми всі в Україні хотіли б, щоб Трамп зміг бути на зустрічі з росіянами в Туреччині

Зеленський: Ми всі в Україні хотіли б, щоб Трамп зміг бути на зустрічі з росіянами в Туреччині

18:53 12.05.2025
Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про надра

Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про надра

16:31 12.05.2025
Запропонувавши Путіну зустріч у Туреччині Зеленський його переграв – Мережко

Запропонувавши Путіну зустріч у Туреччині Зеленський його переграв – Мережко

16:27 12.05.2025
З початку повномасштабного вторгнення держнагороди отримали понад 110 тис українців – Зеленський

З початку повномасштабного вторгнення держнагороди отримали понад 110 тис українців – Зеленський

15:13 12.05.2025
Макрон анонсував розмову з Зеленським та іншими колегами щодо припинення вогню протягом дня – ЗМІ

Макрон анонсував розмову з Зеленським та іншими колегами щодо припинення вогню протягом дня – ЗМІ

15:09 12.05.2025
Голова МЗС Франції закликав Путіна зустрітися із Зеленським у Стамбулі в четвер

Голова МЗС Франції закликав Путіна зустрітися із Зеленським у Стамбулі в четвер

12:19 12.05.2025
Зеленський запросив Папу Римського Лева ХІV здійснити візит в Україну

Зеленський запросив Папу Римського Лева ХІV здійснити візит в Україну

21:33 11.05.2025
Зеленський: Відзавтра очікуємо на припинення вогню

Зеленський: Відзавтра очікуємо на припинення вогню

20:17 11.05.2025
Зеленський: Україна очікує від Рф повного та тривалого припинення вогню з 12 травня

Зеленський: Україна очікує від Рф повного та тривалого припинення вогню з 12 травня

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив з Ердоганом ключові деталі зустрічі в Туреччині

Трамп: Росія погодиться на перемир'я в Україні

Зеленський: Ми всі в Україні хотіли б, щоб Трамп зміг бути на зустрічі з росіянами в Туреччині

Блокада пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" розпочалась

Сибіга: Росіяни повністю ігнорують пропозицію про повне і тривале припинення вогню, починаючи з 12 травня

ОСТАННЄ

Росія повинна негайно погодитися на 30-денне припинення вогню з Україною - учасники зустрічі у форматі "Веймар+"

В Нацгвардії спростували інформацію про відсторонення командувача Півненка

82% безробітних в Україні складають жінки, а 31% мають вищу освіту - дослідження ДСЗ

Тайвань планує виділити EUR2 млн на розмінування в Україні

Трамп: Росія погодиться на перемир'я в Україні

82% безробітних в Україні складають жінки, а 31% мають вищу освіту - дослідження ДСЗ

Держспецзв'язку розробляє реєстр забороненого програмного забезпечення

Arricano продовжує реставраційні роботи на пам’ятках культурної спадщини на Лук’янівці

Arricano продовжує реставраційні роботи на пам’ятках культурної спадщини на Лук’янівці

Кабмін затвердив порядок підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди "русского міра"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА