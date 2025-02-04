Інтерфакс-Україна
Події
13:32 04.02.2025

СБУ та Нацполіція затримали російських агентів, які намагались підірвати наряд поліції на Буковині

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СБУ та Нацполіція затримали російських агентів, які намагались підірвати наряд поліції на Буковині
Фото: https://t.me/SBUkr/14028

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією зірвали спробу російських спецслужб здійснити теракт проти українських правоохоронців на Буковині через фейковий виклик на 102, повідомляє СБУ.

"За результатами комплексних заходів у Вижницькому районі (Чернівецької області) затримано двох агентів рф, які готувалися підірвати наряд поліції, що мав прибути за фейковим викликом на 102", - йдеться в повідомленні СБУ в Телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією СБУ, для вчинення теракту фігуранти заклали у покинутій господарській будівлі саморобний вибуховий пристрій (СВП), споряджений саморізами для максимального ураження.

"Вибухівка була захована у мішок для сміття, а поруч у коробці з-під соку знаходився мобільний телефон, який знімав вхід до споруди. Використовуючи віддалений доступ до гаджету, окупанти планували активувати СВП, коли до будівлі зайдуть поліцейські. До цього часу агенти повинні були сховатись", - підкреслюють в українській спецслужбі.

Служба безпеки затримала обох фігурантів після того як вони встановили вибухівку та вже зайшли у свої помешкання.

В СБУ уточнюють, що фігуранти - двоє місцевих наркодилерів віком 17 та 18 років, які потрапили у поле зору окупантів через тематичні Телеграм-канали.

"Після дистанційного вербування молодики отримали від свого російського куратора детальні інструкції для виготовлення СВП та локації його подальшого розміщення", - підкреслюється в повідомленні.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами підготовки замовного теракту. Також у помешканнях фігурантів виявлено компоненти для вибухівки.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом агентам про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухового пристрою, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Чернівецькій області спільно з Нацполіцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

 

Теги: #нацполіція #сбу #агенти_рф

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