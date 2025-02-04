Інтерфакс-Україна
Події
11:39 04.02.2025

Маркарова: Активно працюємо над зустрічами між командами Зеленського та Трампа

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Маркарова: Активно працюємо над зустрічами між командами Зеленського та Трампа

Посольство України в США працює над низкою зустрічей між командами президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа, заявила посол України в США Оксана Маркарова.

В інтерв'ю проєкту "Карп'як на Суспільному", відповідаючи на запитання, чи йдеться також про зустріч Зеленського та Трампа, Маркарова сказала: "Ми завжди готуємо і зустрічі, і дзвінки. Це займає певний час. Контактів в України (у команді нового президента США - ІФ-У) набагато більше, ніж в інших країн".

Також вона додала, що посольство має гарні контакти із держсекретарем США Марко Рубіо та радником з нацбезпеки Майком Волцом, з якими працювало ще до обрання Трампа.

Теги: #маркарова #трамп #зеленський

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