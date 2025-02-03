“Український тиждень” у Вашингтоні може поглибити співпрацю між інституціями України та США - нардеп

“Український тиждень” у Вашингтоні - це можливість поглибити співпрацю між інституціями України та США, вважає народний депутат Павло Фролов (фракція “Слуга народу”).

“Це шанс і можливості поглибити співпрацю між інституціями України та США та переконати нову адміністрацію президента Трампа, що підтримка України є спільною цінністю і повністю відповідає інтересам Америки”, - написав Фролов у Фейсбуці у понеділок.

За словами народного депутата, у рамках “Українського тижня”, що проходить 3-8 лютого, передбачені зустрічі членів української делегації із співголовами Українського конгресового кокусу, сенаторами та конгресменами, високопосадовцями Держдепартаменту США.

Фролов також розповів, що під час “Українського тижня” відбудуться Національний молитовний сніданок США, Український молитовний сніданок, міжнародний саміт релігійної свободи, бізнес-форум Україна-США, форуми сім’ї та демографії, освіти та лідерства, ветеранський форум.