Інтерфакс-Україна
Події
09:24 03.02.2025

Через агресію РФ в Україні пошкоджено понад 1,3 тис. об'єктів культурної спадщини

2 хв читати
Через агресію РФ в Україні пошкоджено понад 1,3 тис. об'єктів культурної спадщини

Унаслідок повномасштабної російської збройної агресії в Україні постраждали 1333 об'єкти культурної спадщини і 2185 об'єктів культурної інфраструктури, повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

"Міністерство культури та стратегічних комунікацій продовжує фіксувати пошкодження об’єктів культурної спадщини й об’єктів культурної інфраструктури в Україні внаслідок повномасштабної російської агресії. Так, за інформацією, наданою обласними та Київською міською військовими адміністраціями, у січні пошкоджено 78 пам’яток культурної спадщини в Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях. Загальна чисельність пошкоджених пам’яток культурної спадщини в Україні станом на кінець січня 2025 року складає 1333 об’єкти. З них національного значення — 131, місцевого — 1126, щойно виявлених — 76", - йдеться в повідомленні міністерства.

Відзначається, що пошкоджень зазнали пам’ятки культури у 18 областях та Києві, зокрема: у Харківській області — 324, Херсонській — 255, Донецькій — 164, Одеській — 137, Чернігівській — 65, Київській області та м. Києві — 83, Львівській — 60, Запорізькій — 58, Дніпропетровській — 49, Миколаївській — 46, Сумській — 33, Луганській — 32, Хмельницькій — 10, Полтавській — 6, Вінницькій та Житомирській — по 4, Кіровоградській — 2, Черкаській — 1.

Водночас, збитків зазнали 2185 об’єктів культурної інфраструктури, з них 409 — знищені (18,7%).

Зокрема, постраждали: клубні заклади – 1056; бібліотеки – 784; заклади мистецької освіти – 166; музеї та галереї – 120; театри, кінотеатри та філармонії – 39; заповідники – 7; парки, зоопарки – 9; цирки – 4.

"Майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Це унеможливлює обрахунок точної кількості пошкоджених пам’яток культурної спадщини, що постраждали в ході бойових дій та окупації", - додали у відомстві.

Теги: #війна #культурна_інфраструктура

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:25 11.05.2025
Прем'єр Естонії: Адміністрація Трампа стає "трохи нетерплячою" до ігор Росії

Прем'єр Естонії: Адміністрація Трампа стає "трохи нетерплячою" до ігор Росії

10:52 11.05.2025
Зеленський про виступ Путіна: Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни

Зеленський про виступ Путіна: Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни

06:27 11.05.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

03:33 11.05.2025
Сподівання Путіна добитися поступок на переговорах за посередництва Туреччини марні - Більдт

Сподівання Путіна добитися поступок на переговорах за посередництва Туреччини марні - Більдт

03:18 11.05.2025
Путін запропонував Україні замість припинення вогню - переговори в Стамбулі 15 травня – ЗМІ

Путін запропонував Україні замість припинення вогню - переговори в Стамбулі 15 травня – ЗМІ

02:55 11.05.2025
Путін запропонував Україні прямі переговори в Стамбулі 15 травня – ЗМІ

Путін запропонував Україні прямі переговори в Стамбулі 15 травня – ЗМІ

22:43 10.05.2025
З початку доби Сили оборони відбили 117 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 117 ворожих атак - Генштаб

19:53 09.05.2025
РФ не може воювати без Китаю - Єрмак

РФ не може воювати без Китаю - Єрмак

06:31 09.05.2025
У Чорному морі - чотири ворожі кораблі - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - чотири ворожі кораблі - ВМС ЗСУ

05:20 09.05.2025
Дитячі літні табори в Криму можуть бути використані РФ для запобігання українським атакам по військових об'єктах окупантів – ISW

Дитячі літні табори в Криму можуть бути використані РФ для запобігання українським атакам по військових об'єктах окупантів – ISW

ВАЖЛИВЕ

Макрон: Не може бути жодних переговорів, коли говорить зброя

Зеленський про виступ Путіна: Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни

Захисники України в ніч на 11 травня знищили 60 зі 108 ворожих дронів

Пропозиція Путіна про переговори є першим кроком, але недостатнім, - Макрон

Трамп після заяв Коаліції охочих та Путіна очікує попереду "великий тиждень" та "великий день"

ОСТАННЄ

Окупанти скинули КАБи на прифронтову громаду Запорізької області, є важкопоранена

Макрон: Не може бути жодних переговорів, коли говорить зброя

Захисники України в ніч на 11 травня знищили 60 зі 108 ворожих дронів

Зеленська - учасникам архітектурного бієнале у Венеції: Ми кажемо "дах над головою", коли маємо на увазі дім, безпеку

Один цивільний постраждав внаслідок атаки російських БпЛА у Київській області

Пропозиція Путіна про переговори є першим кроком, але недостатнім, - Макрон

Трамп після заяв Коаліції охочих та Путіна очікує попереду "великий тиждень" та "великий день"

Консультації щодо нацменшин між Україною та Угорщиною перенесено за ініціативи угорської сторони

Сили оборони вразили за добу дев’ять районів зосередження окупантів

Впродовж доби зафіксовано 161 бойове зіткнення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА