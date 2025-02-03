Через агресію РФ в Україні пошкоджено понад 1,3 тис. об'єктів культурної спадщини

Унаслідок повномасштабної російської збройної агресії в Україні постраждали 1333 об'єкти культурної спадщини і 2185 об'єктів культурної інфраструктури, повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

"Міністерство культури та стратегічних комунікацій продовжує фіксувати пошкодження об’єктів культурної спадщини й об’єктів культурної інфраструктури в Україні внаслідок повномасштабної російської агресії. Так, за інформацією, наданою обласними та Київською міською військовими адміністраціями, у січні пошкоджено 78 пам’яток культурної спадщини в Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях. Загальна чисельність пошкоджених пам’яток культурної спадщини в Україні станом на кінець січня 2025 року складає 1333 об’єкти. З них національного значення — 131, місцевого — 1126, щойно виявлених — 76", - йдеться в повідомленні міністерства.

Відзначається, що пошкоджень зазнали пам’ятки культури у 18 областях та Києві, зокрема: у Харківській області — 324, Херсонській — 255, Донецькій — 164, Одеській — 137, Чернігівській — 65, Київській області та м. Києві — 83, Львівській — 60, Запорізькій — 58, Дніпропетровській — 49, Миколаївській — 46, Сумській — 33, Луганській — 32, Хмельницькій — 10, Полтавській — 6, Вінницькій та Житомирській — по 4, Кіровоградській — 2, Черкаській — 1.

Водночас, збитків зазнали 2185 об’єктів культурної інфраструктури, з них 409 — знищені (18,7%).

Зокрема, постраждали: клубні заклади – 1056; бібліотеки – 784; заклади мистецької освіти – 166; музеї та галереї – 120; театри, кінотеатри та філармонії – 39; заповідники – 7; парки, зоопарки – 9; цирки – 4.

"Майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Це унеможливлює обрахунок точної кількості пошкоджених пам’яток культурної спадщини, що постраждали в ході бойових дій та окупації", - додали у відомстві.