Втрати окупантів на покровському напрямку становлять більше 300 осіб вбитими та пораненими - Генштаб

Російські війська втратили більше 150 окупантів вбитими та майже 200 пораненими на покровському напрямку, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 156 та поранили 195 окупантів на даному напрямку; знищили один танк, дві самохідні артилерійські установки, 16 одиниць автомобільної техніки, дві радіолокаційні станції, один мотоцикл, також завдали пошкоджень РСЗВ БМ-21 “Град”, міномету та двом гарматам окупантів", - сказано в повідомленні.

Як повідомляється, в неділю на покровському напрямку ворог здійснив 39 штурмових і наступальних дій. Активність російських окупантів - в районах Зеленого Поля, Тарасівки, Успенівки, Єлизаветівки, Водяного Другого, Миролюбівки, Променя, Котлярівки, Олексіївки, Дачного та Улаклів, два боєзіткнення ще тривають.