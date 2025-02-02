Інтерфакс-Україна
Події
21:02 02.02.2025

Зеленський про удар по Полтаві: ППО це обов’язкова умова наближення миру

1 хв читати
Зеленський про удар по Полтаві: ППО це обов’язкова умова наближення миру

Президент України Володимир Зеленський назвав посилення української протиповітряної оборони обов’язковою умовою наближення миру в Україні.

"ППО й достатня кількість протиракет – це обов’язкова умова наближення миру. Я вдячний усім партнерам, які нам допомагають із цим і які мають повне бачення, що саме нам потрібно", - сказав Зеленський у відеозверненні, опублікованому в Телеграм у неділю ввечері, коментуючи завершення рятувальних робіт в Полтаві після удару російської ракети.

"І це тільки одна російська ракета, яка принесла стільки болю, стільки страждань і втрат. Саме тому для України і для реального миру потрібні гарантії – гарантії, що таке зло буде зупинене. Надійно. Не просто якимись словами чи кількома паперами, а тим, що здатне буде гарантувати відсутність російського терору", - підкреслив Зеленський.

Як повідомлялося, внаслідок ворожого удару у Полтаві зруйнований під’їзд багатоповерхового житлового будинку з 1 по 5 поверхи, виникла пожежа. Загинули 14 людей, з них 2 дитини 9 та 12 років. 20 – постраждали, з них 4 дитини. 22 людини врятовані. Психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 206 особам, з них 11 дітей. Пошкоджені сусідні будинки та 12 авто.

 

Теги: #ппо #мир #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:42 10.05.2025
Зеленський і Макрон підсумували засідання Коаліції охочих на двосторонній зустрічі

Зеленський і Макрон підсумували засідання Коаліції охочих на двосторонній зустрічі

20:51 10.05.2025
Зеленський і Стармер провели розмову під час відвідання Софійського собору

Зеленський і Стармер провели розмову під час відвідання Софійського собору

20:05 10.05.2025
Зеленський, Макрон і Стармер провели спільну прогулянку Києвом після засідання коаліції охочих

Зеленський, Макрон і Стармер провели спільну прогулянку Києвом після засідання коаліції охочих

18:07 10.05.2025
Зеленський: Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі

Зеленський: Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі

17:18 10.05.2025
Зеленський під час розмови з Трампом заявив, що Україна готова до прямих переговорів з РФ – ЗМІ

Зеленський під час розмови з Трампом заявив, що Україна готова до прямих переговорів з РФ – ЗМІ

16:32 10.05.2025
Допомога Україні від США надходить, обмін розвідданими не зупинений, сподіваюсь на посилення санкцій проти РФ – Зеленський

Допомога Україні від США надходить, обмін розвідданими не зупинений, сподіваюсь на посилення санкцій проти РФ – Зеленський

16:30 10.05.2025
Відсутність повітряних тривог на 9 травня підтверджує можливість РФ зупинитися за наявності бажання – Зеленський

Відсутність повітряних тривог на 9 травня підтверджує можливість РФ зупинитися за наявності бажання – Зеленський

16:19 10.05.2025
Україна не отримувала офіційних пропозицій про створення буферної зони - Зеленський

Україна не отримувала офіційних пропозицій про створення буферної зони - Зеленський

15:39 10.05.2025
Зеленський: ключові елементи безпеки – ЗСУ та контингент підтримки

Зеленський: ключові елементи безпеки – ЗСУ та контингент підтримки

15:38 10.05.2025
Україна та Коаліція охочих вимагають від РФ припинення вогню на 30 днів з понеділка, інакше санкції – Зеленський

Україна та Коаліція охочих вимагають від РФ припинення вогню на 30 днів з понеділка, інакше санкції – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і Макрон підсумували засідання Коаліції охочих на двосторонній зустрічі

Зеленський і Стармер провели розмову під час відвідання Софійського собору

Зеленський: Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі

Стармер та Макрон відкидають вимогу Путіна припинити воєнну допомогу Україні для 30-денного припинення вогню

Санкції проти РФ дали результати, ситуація там складніша, ніж показує кремлівська пропаганда – Туск

ОСТАННЄ

ТЕКСТ: Спільна заява лідерів Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України за підсумками зустрічі в Києві

Речник Путіна заявляє про "свою позицію" РФ щодо припинення вогню у відповідь на пропозиції України, США і Коаліції охочих

Спецпосланець Віткофф має передати Путіну 22 пропозиції від України й партнерів

НБУ розширив дію обмежень на розрахунки валютними картками за кордоном

Туреччина на Коаліції охочих висловила готовніть брати участь у моніторингу припинення вогню – ЗМІ

Велика Британія надасть Україні 5 додаткових систем ППО Raven – ЗМІ

Дії висланого з Угорщини українського дипломата були визнані серйозною загрозою суверенітету країни, заявили в уряді

Британські експерти працюють над відновленням польотів в Україну після припинення вогню – Стармер

Стармер та Макрон відкидають вимогу Путіна припинити воєнну допомогу Україні для 30-денного припинення вогню

Санкції проти РФ дали результати, ситуація там складніша, ніж показує кремлівська пропаганда – Туск

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА