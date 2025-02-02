Зеленський про удар по Полтаві: ППО це обов’язкова умова наближення миру

Президент України Володимир Зеленський назвав посилення української протиповітряної оборони обов’язковою умовою наближення миру в Україні.

"ППО й достатня кількість протиракет – це обов’язкова умова наближення миру. Я вдячний усім партнерам, які нам допомагають із цим і які мають повне бачення, що саме нам потрібно", - сказав Зеленський у відеозверненні, опублікованому в Телеграм у неділю ввечері, коментуючи завершення рятувальних робіт в Полтаві після удару російської ракети.

"І це тільки одна російська ракета, яка принесла стільки болю, стільки страждань і втрат. Саме тому для України і для реального миру потрібні гарантії – гарантії, що таке зло буде зупинене. Надійно. Не просто якимись словами чи кількома паперами, а тим, що здатне буде гарантувати відсутність російського терору", - підкреслив Зеленський.

Як повідомлялося, внаслідок ворожого удару у Полтаві зруйнований під’їзд багатоповерхового житлового будинку з 1 по 5 поверхи, виникла пожежа. Загинули 14 людей, з них 2 дитини 9 та 12 років. 20 – постраждали, з них 4 дитини. 22 людини врятовані. Психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 206 особам, з них 11 дітей. Пошкоджені сусідні будинки та 12 авто.