Колишній прем’єр Франції Атталь очолив парламентську групу дружби з Україною

Фото: https://www.facebook.com/GabrielAttal/

Колишній прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь очолив парламентську групу дружби з Україною.

«Для мене велика честь очолювати парламентську групу дружби між Францією та Україною. Справедлива боротьба українців за свободу, проти російського агресора - це боротьба всього французького народу, всіх європейців. Слава Україні! Героям слава!» - йдеться у дописі Атталя у соцмережі Х.