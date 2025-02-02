Інтерфакс-Україна
Події
14:08 02.02.2025

Колишній прем’єр Франції Атталь очолив парламентську групу дружби з Україною

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Колишній прем’єр Франції Атталь очолив парламентську групу дружби з Україною
Фото: https://www.facebook.com/GabrielAttal/

Колишній прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь очолив парламентську групу дружби з Україною.

«Для мене велика честь очолювати парламентську групу дружби між Францією та Україною. Справедлива боротьба українців за свободу, проти російського агресора - це боротьба всього французького народу, всіх європейців. Слава Україні! Героям слава!» - йдеться у дописі Атталя у соцмережі Х.

Теги: #група_друзів #рада #атталь

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