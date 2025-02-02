На покровському напрямку ЗСУ за добу зупинили близько 40 штурмів

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Росіяни за минулу добу атакували на 10 напрямках фронту, загалом протягом минулої доби зафіксовано 110 бойових зіткнень, йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на ранок, 2 лютого.

"На покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових і наступальних дій агресора в районах Зеленого Поля, Єлизаветівки, Променя, Звірового, Удачного, Успенівки, Новоолександрівки, Срібного та Дачного", - наголошується у зведенні.

На куп’янському напрямку відбулося 17 атак окупантів, які Сили оборони відбивали в районах населених пунктів Тополі, Дворічна, Петропавлівка, Степова Новосілка, Глушківка, Загризове та Лозова.

На лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Колодязів, Торського та в напрямку Новомихайлівки.

На сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили чотири атаки ворожих військ неподалік Верхньокам’янського та Білогорівки.

На краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Біла Гора.

На торецькому напрямку ворог здійснив сім атак в районах Торецька та Кримського.

На новопавлівському напрямку загарбники здійснили дві атаки на позиції українських військ, противник намагався просунутись в напрямку Костянтинополя та Розливу.

На гуляйпільському напрямку агресор здійснив дві спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районі Новосілки.

На оріхівському напрямку відбулось два боєзіткнення в районі Щербаків та Нестерянки.

На придніпровському напрямку російські загарбники, без успіху, один раз штурмували позиції наших підрозділів.

За даними Генштабу, в операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили вісім атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 19 авіаційних ударів, із застосуванням 24 керованих бомб, а також здійснив 351 артилерійський обстріл (включно з 5 - із РСЗВ).