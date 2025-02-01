Інтерфакс-Україна
Події
13:09 01.02.2025

Безрукову поновили на посаді керівника АОЗ - держреєстр

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Безрукову поновили на посаді керівника АОЗ - держреєстр

Марина Безрукова, звільнена 31 січня Міністерством оборони з посади директора державного підприємства "Агенція оборонних закупівель" (АОЗ), станом на 1 лютого знову значиться керівником підприємства з приміткою "відсторонена від виконання посадових обов’язків на час службового розслідування". Про це свідчать дані сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру "Опендатабот".

Натомість директор державного підприємства "Державний оператор тилу" (ДОТ) Арсен Жумаділов, призначений за сумісництвом на посаду тимчасово виконуючого обов’язки АОЗ, тепер значиться в реєстрі як представник АОЗ з правом "вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (тимчасове виконання обов’язків директора на час службового розслідування), подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи".

Як повідомлялося, Міноборони на початку 2024 року анонсувало створення наглядових рад у складі трьох незалежних членів і двох представників держави в АОЗ і Державного оператора тилу (ДОТ), які замінили внутрішні підрозділи міністерства, що здійснювали закупівлі. Остаточно наглядові ради АОЗ і ДОТ були створені в січні 2025 року, однак у грудні було змінено статути цих підприємств з урізанням повноважень наглядових рад. Наглядова рада АОЗ в умовах конфлікту міністра оборони Рустема Умерова і директорки агентства Марини Безрукової 21 січня одноголосно вирішила продовжити контракт із Безруковою на рік, а також провести комплексний аудит діяльності Агентства із залученням міжнародної ради аудиторів НАТО.

Міноборони не погодило таке продовження, проте наглядова рада тепер уже двома голосами проти двох з урахуванням переважного права голосу голови ради екс-заступника міністра оборони Юрія Джигира продовжила контракт Безрукової 24 січня. Того ж дня Умеров повідомив, що контракт із Безруковою не буде продовжено, а керувати АОЗ буде голова ДОТ Жумаділов, поєднуючи ці посади. Безрукова була відсторонена від посади, а до реєстру керівником АОЗ внесено Жумаділова. Міністр також заявив, що відкликає двох представників держави в наглядовій раді - Джигира та директора фонду "Повернись живим" Тараса Чмута, які проголосували за продовження повноважень Безрукової, та домігся звільнення свого заступника Дмитра Клименкова, який курував закупівлі.

Згідно з розпорядженням №64 від 28 січня, уряд звільнив Кліменкова з посади заступника міністра оборони за власним бажанням.

Того ж дня Безрукова заявила, що ще з літа 2024 року відчувала перепони в роботі з боку Міністерства оборони України, що проявлялись у затримках в погодженні документів та постійних перевірках, а також усних розпорядженнях, з ким укладати угоди. За її словами, Умеров запрошував на зустрічі із АОЗ спецекспортерів-посередників, що перепродують зброю з націнкою.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) підтвердило, що зареєструвало провадження за заявою Центру протидії корупції (ЦПК) про вчинення злочину Умеровим за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). При цьому у відомстві додали, що не можуть повідомити про те, що стало підставою для відкриття справи, які обставини вивчаються та чи має Умеров процесуальний статус у цій справі, з огляду на з ч.1 ст.222 Кримінального процесуального кодекса України (недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування).

Ці події викликали реакцію послів країн "Великої сімки" (G7), які закликали вирішити конфліктну ситуацію довкола АОЗ. "G7Ambs рекомендує якнайшвидше вирішити ситуацію в АОЗ та зосередитися на продовженні оборонних закупівель. Дотримання принципів належного врядування та рекомендацій НАТО є важливим для збереження довіри громадськості та міжнародних партнерів", - йшлося в заяві, яку підтримало також представництво НАТО в Україні.

29 січня Безрукова повідомила, що службове розслідування стосується щодо контракту із закупівлі старих мін, який ще не набув чинності, і воно було продовжено з 29 січня до 7 лютого. У той же день, згідно державних реєстрів, яку надав ресурс YouControl, Безрукова поновилася у статусі керівника АОЗ, а до того з 25 січня керівником АОЗ в держреєстрі значився Жумаділов.

31 січня Міністерство юстиції України внесло зміни до Єдиного державного реєстра, згідно з якими Жумаділов набув статусу тимчасово виконуючого обов’язки директора АОЗ на час службового розслідування, а Безрукова зберігає статус керівника АОЗ, відстороненого від виконання посадових обов’язків на час службового розслідування. Але того ж дня Міністерство оборони заявило про звільнення Безрукової із займаної посади; Жумаділов лишився т.в.о. директора АОЗ. Також у відомстві повідомили, що звернулися до правоохоронних органів для розслідування та правової оцінки дій колишнього керівництва Агенції.

"Найближчим часом, відповідно до чинного законодавства та корпоративних стандартів, буде призначено постійного керівника АОЗ. Обидві закупівельні агенції Міноборони продовжують роботу. Найближчим часом відбудеться обрання і затвердження керівництва, відповідно до всіх належних процедур", - повідомили у Міноборони.

Обсяг закупівель АОЗ становить близько 300 млрд. грн. на рік, ДОТ - близько 100 млрд. грн.

Теги: #безрукова #аоз

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