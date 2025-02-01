У Філадельфії у США розбився медичний евакуаційний літак, на борту якого перебували дитина та ще п’ятеро людей, повідомила компанія Jet Rescue Air Ambulance, пише Reuters.

За попередніми даними, серед пасажирів були чотири члени екіпажу, педіатричний пацієнт та супроводжуюча особа. "На цей момент ми не можемо підтвердити, чи є люди, які вижили", – йдеться у заяві компанії.

Аварія сталася в п’ятницю о 18:30 (00:30 GMT). За даними Федерального авіаційного управління (FAA), на борту перебувало шість осіб.

Літак Learjet 55 вилетів з аеропорту Північно-Східної Філадельфії та прямував до Національного аеропорту Спрінгфілд-Бренсон у штаті Міссурі, що розташований за 1 800 км на південний захід. Літак впав поблизу Roosevelt Mall у Північно-Східній Філадельфії. Відео, яке показали місцеві телеканали, демонструє, як літак різко пішов у піке, врізався в землю і вибухнув.

Мер Філадельфії Шерелл Паркер підтвердила, що кілька будинків і машин загорілися.

Причини катастрофи поки не встановлені. На момент аварії у місті була холодна, дощова погода та погана видимість. Пожежники та рятувальники залишалися на місці трагедії кілька годин.