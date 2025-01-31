Готуємо важливі перемовини з європейцями і командою США - Зеленський

Фото: сайт Президента України

Україна готує важливі перемовини з Європою, і командою США, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні провів нараду з міжнародниками – з нашою командою уряду, Офісу. Ми готуємо важливі перемовини з європейцями і, звичайно, з командою Сполучених Штатів Америки. Нам усім потрібні зустрічі, нам усім потрібен спільний погляд, нам усім потрібні сильні рішення заради надійного миру", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у п'ятницю.