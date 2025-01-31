21:19 31.01.2025
Готуємо важливі перемовини з європейцями і командою США - Зеленський
Фото: сайт Президента України
Україна готує важливі перемовини з Європою, і командою США, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Сьогодні провів нараду з міжнародниками – з нашою командою уряду, Офісу. Ми готуємо важливі перемовини з європейцями і, звичайно, з командою Сполучених Штатів Америки. Нам усім потрібні зустрічі, нам усім потрібен спільний погляд, нам усім потрібні сильні рішення заради надійного миру", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у п'ятницю.