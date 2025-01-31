Інтерфакс-Україна
Події
21:19 31.01.2025

Готуємо важливі перемовини з європейцями і командою США - Зеленський

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Готуємо важливі перемовини з європейцями і командою США - Зеленський
Фото: сайт Президента України

Україна готує важливі перемовини з Європою, і командою США, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні провів нараду з міжнародниками – з нашою командою уряду, Офісу. Ми готуємо важливі перемовини з європейцями і, звичайно, з командою Сполучених Штатів Америки. Нам усім потрібні зустрічі, нам усім потрібен спільний погляд, нам усім потрібні сильні рішення заради надійного миру", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у п'ятницю.

 

Теги: #переговори #зеленський #сша

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