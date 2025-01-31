Інтерфакс-Україна
Події
19:25 31.01.2025

Мережа АЗС "Укрнафта" запустила "Енергійний збір" 100 млн грн для бригади "Хартія"

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Мережа АЗС "Укрнафта" запустила "Енергійний збір" 100 млн грн для бригади "Хартія"
Фото: НГУ

Найбільша в Україні монобрендова мережа автозаправних комплексів "Укрнафта" (ТМ UKRNAFTA) з 1 лютого запускає "Енергійний збір" 100 млн грн на потреби 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія".

"Мета - забезпечити екіпажі безпілотних систем і наземних роботизованих комплексів "Хартії", зокрема придбати БПЛА, наземні саперні дрони та дрони-евакуатори", – зазначила компанія у пресрелізі в п’ятницю.

Як уточнив журналістам директор "Укрнафти" Сергій Корецький, в рамках кампанії на потреби збору направлятиметься по гривні з кожного придбаного клієнтом літру бензину 95 Energy чи дизельного пального, а також з кожного хотдогу, бургера чи кави.

Зазначалося, що державна компанія націлена зібрати ці гроші за рахунок збільшення обороту та активності клієнтів.

Обличчям кампанії виступає комік Василь Байдак та письменник і молодший сержант "Хартії" Сергій Жадан.

Жадан, коментуючи збільшення кампаній зі збору коштів у зв’язку із припинення фінансування гуманітарних проєктів з боку США, наголосив, що головним пріоритетним напрямком донатів мають залишатися потреби українських військових, бо найбільшим викликом для України наразі є російська агресія.

Загалом за два роки UKRNAFTA, що наразі налічує 544 автозаправних комплекси, перерахувала понад 2 млрд грн на підтримку Сил оборони, йдеться в релізі.

"Хартія" – єдиний підрозділ Сил оборони, що пройшов шлях від ДФТГ, яка захищала Харків на початку російського вторгнення, до бойової бригади, коли у березні 2023 року "Хартія" увійшла до лав Національної гвардії України та стала основою 13-ї бригади оперативного призначення НГУ. Має бойовий досвід на сватівському напрямку, у Серебрянському лісі та в Бахмуті (як єдине ДФТГ у цій операції). У травні 2024 року "Хартія" зупинила повторний наступ РФ на Харків, зараз бригада захищає від окупантів Харківську область.

Наприкінці 2024 року "Хартія" провела першу повністю роботизовану операцію – без участі людей, використовуючи виключно наземні роботизовані комплекси та безпілотники.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 544 АЗК - 461 власних і 83 в управлінні.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

Теги: #хартія #волонтерство #укрнафта

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