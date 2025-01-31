Інтерфакс-Україна
Події
17:12 31.01.2025

Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівщини, поранено цивільного

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Російські війська обстріляли з мінометів прикордоння Новгород-Сіверщини, зафіксовано влучення у приватний будинок, постраждав його господар, повідомив глава обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Росіяни вдарили по прикордонню Новгород-Сіверщини. Під мінометний обстріл потрапив 59-річний цивільний чоловік. Ворог поцілив у його будинок. Чоловіка шпиталізували з уламковими пораненнями", - написав Чаус у телеграм у п'ятницю.

Теги: #чернігівська_область #обстріл

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