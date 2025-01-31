Інтерфакс-Україна
Події
16:35 31.01.2025

Нідерланди сприятимуть навчанню українських наземних екіпажів для підтримки працездатності F-16

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Нідерланди сприятимуть навчанню українських наземних екіпажів для підтримки працездатності F-16

Міноборони Нідерландів повідомило про участь у підготовці 26 українців на посади так званих керівників екіпажу літаків F-16, заявив міністр оборони Рубен Брекельманс під час візиту свого українського колеги Рустема Умєрова до Гааги.

Згідно з повідомленням на сайті нідерландського Міноборони, навчання проходить на авіабазі і триває до кінця квітня.

“Відповідальність за остаточні перевірки несуть керівники бригад. Після запуску та завершення всіх перевірок він або вона виймає запобіжні штифти, серед іншого, шасі та паливні баки. Після цього F-16 може виїхати з укриття і злетіти. Навіть після повернення керівники екіпажу приймають літак у пілота”, - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Нідерланди виступили з ініціативою сприяти навчанню наземного персоналу F-16. Міністерство оборони не бере участі в самих навчаннях.

Раніше Нідерланди оголосили, що передадуть Україні 24 F-16. Українських пілотів готують, в тому числі, через Європейський навчальний центр F-16 у Румунії. Для цього задіяно 18 голландських F-16.

Теги: #f_16 #нідерланди

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