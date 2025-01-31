У березні очікується візит місії ЮНЕСКО в Харків для аналізу руйнувань Держпрому внаслідок російської агресії

Фото: Харківська ОВА

Найближчим часом місія ЮНЕСКО відвідає Харків з метою моніторингу пошкодженої культурної спадщини регіону, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Вже у березні очікуємо на візит місії ЮНЕСКО, яка здійснить аналіз і оцінку руйнувань Держпрому, а також визначить подальші заходи для відновлення. Держпром — це не просто архітектурна пам'ятка, а знаковий символ Харкова", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він нагадав, що під охороною ЮНЕСКО знаходяться й інші важливі об'єкти, зокрема Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди, який теж потрапив під ворожі удари.

"Наразі і Харківська ОВА, і ЮНЕСКО готові до підписання меморандуму щодо початку консерваційних робіт. На сьогодні вже розробили проектно-кошторисну документацію та виконали низку підготовчих робіт", - зазначив Синєгубов.

Як повідомлялося, ввечері 28 жовтня 2024 року було зафіксовано пряме влучення російської керованої авіабомби в Держпром, внаслідок чого в одному з під'їздів будівлі знищено стіну, перекриття над третім поверхом, другий поверх, під ним розбиті вікна. Пошкоджено близько 700 вікон.

Держпром (Будинок Державної Промисловості) вважається одним із символів Харкова. Один із перших радянських хмарочосів був збудований у 1925-1928 роках. Його офіційно відкрили 7 листопада 1928 року.

У 2017 році харківський Держпром було внесено до попереднього списку Світової спадщини ЮНЕСКО як пам'ятку архітектури у стилі конструктивізму.

У 2018 року Кабмін вніс будівлю Держпрому до Державного реєстру нерухомих пам'яток України як об'єкт культурної спадщини національного значення.

У 2023 році ЮНЕСКО внесло харківський Держпром до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом.