Інтерфакс-Україна
Події
11:39 31.01.2025

Шмигаль: вводимо поняття "громада-форпост" для громад у 100-км зоні від кордону чи лінії зіткнення

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Шмигаль: вводимо поняття "громада-форпост" для громад у 100-км зоні від кордону чи лінії зіткнення

Кабінет міністрів України вводить поняття "громада-форпост" для громад у 100-кілометровій зоні від лінії зіткнення та від кордону з РФ та Білоруссю, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Цього року ми сформували Національну обʼєднавчу платформу згуртованих громад "Пліч-о-пліч", а сьогодні ухвалюємо рішення про запуск експериментального проєкту щодо посилення співпраці між нашими громадами. Вводимо таке поняття як "громада-форпост". Це громади, які розташовані в 100-кілометровій зоні від лінії зіткнення, а також від кордону з Росією та Білоруссю", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

Зі слів прем'єра, мета цього проєкту - залучити якомога більше тилових громад до підтримки громад-форпостів.

"Це можна зробити через укладання спеціальних угод, за якими буде надаватися гуманітарна, соціальна, медична, логістична, фінансова та інша допомога. Це важливий крок для демонстрації нашої єдності та взаємодопомоги. Це те, що робить нас сильнішими", - додав він.

Теги: #кабмін #шмигаль

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