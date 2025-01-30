Зеленський подякував ССО за ефективне ураження російських солдат і техніки

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Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, і подякував Силам спеціальних операцій за ефективне ураження російських солдатів і техніки.

"Головком – доповідь щодо фронту та Курської операції. Є за що відзначити наші бригади, і особливо – 225-й окремий штурмовий батальйон – сміливо й наполегливо знищують ворога, а також – 82-га окрема десантно-штурмова бригада – молодці, хлопці! І сьогодні вдячність Силам спеціальних операцій за ефективне ураження російських солдатів і техніки", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні в четвер.

Він зазначив важливість того, щоб кожен день давав нові результати і щоб такими результатами ставали втрати ворога.

Також у четвер президент провів розмову з керівником ГУР МО Кирилом Будановим "щодо наших завдань і перспектив, різних сценаріїв". "Важливо діяти активно", - додав Зеленський.