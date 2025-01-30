Кілька членів Асоціації фігурного катання США перебували на борту літака, що зазнав аварії у Вашингтоні

Кілька фігуристів Асоціації фігурного катання США перебували на борту літака авіакомпанії American Airlines, який зіткнувся з військовим вертольотом Black Hawk у Вашингтоні, повідомили в Асоціації.

"Асоціація фігурного катання може підтвердити, що кілька членів нашої спільноти, на жаль, перебували на борту рейсу 5342 авіакомпанії American Airlines, що зіткнувся з вертольотом у Вашингтоні (округ Колумбія)", - наводить телеканал ABC News уривок із заяви асоціації.

Згідно із заявою, "спортсмени, тренери та члени їхніх родин поверталися додому з Національного табору розвитку, робота якого велася у зв'язку з чемпіонатом США з фігурного катання в Канзасі".

В асоціації не назвали імен спортсменів і тренерів, які перебували на борту.

"Ми спустошені цією жахливою трагедією і глибоко шануємо сім'ї загиблих. Ми продовжимо стежити за ситуацією і публікуватимемо інформацію в міру надходження", - зазначили в асоціації.

Зіткнення військового вертольота Black Hawk, у якому перебували три члени екіпажу, і літака авіакомпанії American Airlines, на борту якого перебували 60 пасажирів і четверо членів екіпажу, сталося під час заходження літака на посадку в аеропорту імені Рональда Рейгана. Уламки літака впали в річку Потомак.

Наразі виявлено тіла 18 загиблих.

Аеропорт призупинив роботу.