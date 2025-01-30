Інтерфакс-Україна
Події
09:29 30.01.2025

Внаслідок атаки БПЛА на Полтавщині зруйновано конюшню

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Внаслідок атаки БПЛА на Полтавщині зруйновано конюшню

Російські БПЛА завдали удару по Полтавському районі (Полтавська обл.), внаслідок падіння одного з дронів зруйнована конюшня, люди не постраждали, повідомляє обласна військова адміністрація в четвер.

"Ворог вчергове атакував Полтавщину. У Полтавському районі внаслідок падіння БПЛА "Герань-2" зруйнована конюшня. Обійшлося без постраждалих серед людей", - йдеться в повідомленні в Телеграм.

Додається, що інформація щодо пошкоджень уточнюється. Руйнувань цивільної або критичної інфраструктури не зафіксовано.

Теги: #полтавська_область #бпла_рф

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