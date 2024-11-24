Події

10:01 24.11.2024

Росіяни обстріляли 6 населених пунктів Херсонської області, поранено одного жителя - ОВА

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Росіяни обстріляли 6 населених пунктів Херсонської області, поранено одного жителя - ОВА

Окупанти продовжують завдавати ударів по громадах Херсонської області, за минулу добу обстрілу зазнали 6 населених пунктів, пошкоджено житлові квартали, поранено одну особу, повідомив у своєму телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Білозерка, Михайлівка, Гончарне, Микільське та Томина Балка", - поінформував він уранці неділі, 24 листопада.

Прокудін також розповів про наслідки ворожих ударів: "Через російську агресію 1 людина дістала поранення... російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 2  приватні будинки".

Теги: #херсонська_область #обстріл

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