Росіяни обстріляли 6 населених пунктів Херсонської області, поранено одного жителя - ОВА

Окупанти продовжують завдавати ударів по громадах Херсонської області, за минулу добу обстрілу зазнали 6 населених пунктів, пошкоджено житлові квартали, поранено одну особу, повідомив у своєму телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Білозерка, Михайлівка, Гончарне, Микільське та Томина Балка", - поінформував він уранці неділі, 24 листопада.

Прокудін також розповів про наслідки ворожих ударів: "Через російську агресію 1 людина дістала поранення... російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 2 приватні будинки".