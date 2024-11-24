Росіяни атакували Нікополь дронами-камікадзе

Війська РФ з вечора суботи двічі обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, задіяли ударні БПЛА, про потерпілих інформація не надходила, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Двічі росіяни атакували Нікополь - ввечері та після опівночі. Направили на місто дрони-камікадзе. Обійшлося без постраждалих. Щодо руйнувань, фахівці обстежують території", - написав він у телеграм-каналі в неділю вранці.

У всіх інших громадах Дніпропетровщини було тихо.