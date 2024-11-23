В Україні створили електронну мапу з понад 2 тисячами випадків канібалізму під час Голодомору 1932-1933 років

Міністерство внутрішніх справ (МВС) і Музей Голодомору створили електронну мапу з понад 2 тисячами випадків канібалізму під час Голодомору 1932-1933 років, повідомила пресслужба МВС.

"Мапа розміщена на порталі МВС. Вона відображає географію випадків канібалізму, які були зафіксовані і задокументовані під час Голодомору 1932-1933 рр. радянськими каральними органами. МВС у співпраці з Музеєм Голодомору оцифрувало відповідні архівні документи. Спеціалісти МВС розробили електронну мапу та нанесли на неї електронні копії архівних кримінальних справ", - ідеться в повідомленні МВС на сайті в суботу.

Зазначається, що електронний ресурс наочно демонструє масштаби та жахи злочину геноциду, вчиненого проти українців комуністичним режимом на чолі зі Сталіним.

"Минулого року за ініціативою МВС, за підтримки Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка було оцифровано 1022 страшні справи про канібалізм під час Голодомору 1932-1933 років. Тепер разом - це вже майже 2050 трагічних історій", - йдеться в повідомленні МВС у телеграмі.

Зазначається, що ознайомлення з такою інформацією є важливим для розуміння рівня приреченості та безвиході голодуючих, до якої призвела політика тоталітарного режиму.

"Тому в МВС вирішили змінити ситуацію, відкривши світові страшну правду. За допомогою інструментів електронної мапи прослідковується, що поширення канібалізму чітко збігається з географією найбільш постраждалих внаслідок Голодомору регіонів, яку раніше було визначено українськими науковцями. Це вкотре підтверджує особливості геноцидної політики радянської імперії щодо України та спростовує російський міф про загальносоюзний голод у СРСР", - зазначено в повідомленні.