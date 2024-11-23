Події

14:44 23.11.2024

Умєров і Науседа обговорили співпрацю у сфері безпеки

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Міністр оборони України Рустем Умєров і президент Литовської Республіки Гітанас Науседа у Вільнюсі обговорили посилення обороноздатності України, зокрема посилення української оборонної промисловості, повідомила пресслужба Міноборони.

"Під час розмови у Вільнюсі з президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою обговорили пріоритети співпраці на 2025 рік. Зокрема, посилення обороноздатності України та підтримку наших воїнів. Ще одним ключовим питанням стало посилення української оборонної промисловості", - наводить пресслужба висловлювання Умєрова в суботу.

Умєров наголосив, що "сучасні виклики потребують нових підходів, і Литва є нашим важливим партнером у цьому напрямі".

"Дякую президенту Науседі та литовському народу за справжнє лідерство у вирішенні безпекових питань на європейському рівні", - підсумував міністр оборони України.

Теги: #умєров #науседа

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