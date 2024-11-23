Україна просить чеську сторону розглянути можливість створення в Чехії державних двомовних шкіл для українських дітей

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав свого чеського колегу Яна Ліпавського розглянути можливість створення в Чехії державних українсько-чеських двомовних шкіл для українських дітей.

"Враховуючи велику кількість українських дітей шкільного віку в Чехії, я також проситиму під час наших подальших розмов розглянути можливість створення державних українсько-чеських двомовних шкіл. І сподіваємося, що буде відповідна позитивна реакція наших друзів", - сказав Сибіга на спільній пресконференції з чеським колегою в Києві.

За словами Сибіги, "для нас важливо зберігати зв'язок українців з Україною", і це питання є одним із пріоритетів його роботи на посаді міністра закордонних справ.

Окремо глава МЗС висловив підтримку ідеї міністра Ліпавського обмежити пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні.