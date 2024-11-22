Удар балістичною ракетою по Україні був політичним сигналом Москви - Міноборони Естонії

Глава відділу боєготовності Міністерства оборони Естонії Герт Каю зазначає, що перше застосування Росією міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) в Україні можна розглядати як політичний сигнал, повідомляє естонський новинний портал Err.

"Це те, що раніше не використовувалося, зовсім інша система озброєнь. Чи послідує за цим застосування чогось подібного, поки що незрозуміло, але, найімовірніше, це політичний сигнал, тому що міжконтинентальні балістичні ракети значно дорожчі за інші системи озброєння, які використовуються щодня", - сказав Каю на щотижневому брифінгу Міноборони Естонії в п'ятницю.

Представник естонського військового відомства повідомив, що втрати російських збройних сил в Україні становлять близько 500 тис. осіб пораненими та вбитими, однак за деякими оцінками ця цифра сягає 700 тис.

Він також висловив переконання, що північнокорейські солдати, направлені на український фронт, не матимуть суттєвого значення для загального перебігу війни. "Тому що щоденні військові втрати дуже великі. Тому це короткостроковий пом'якшувальний захід", - зазначив Каю.