Україна почала зустрічі з партнерами про нові системи ППО після удару РФ

Міністр оборони України Рустем Умєров розпочав перемовини з країнами-партнерами про отримання нових систем протиповітряної оборони після удару РФ по місту Дніпру своєю новою ракетою, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я вдячний усім партнерам, які вже відреагували на цей черговий приступ російського божевілля. Але, крім слів, треба діяти. І, зокрема, за моїм завданням міністр оборони України вже проводить зустрічі з нашими партнерами щодо нових систем ППО - саме таких систем, які здатні захистити життя від нових ризиків", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні в п'ятницю.

За його словами, вже встановлено більше деталей щодо нової ракети, якою РФ вдарила по Дніпру, і ця інформація буде надана представникам міжнародних ЗМІ. "Світ має знати правду та усвідомлювати, що єдиний, хто не хоче миру, - це Росія. Саме для цього Росії потрібні ескалації", - наголосив президент.

Глава держави наголосив, що відповідь світу має бути серйозною, "щоб Путін справді боявся розширювати війну та відчував реальні наслідки своїх вчинків".

"Справжній мир досягається завдяки силі - не інакше", - резюмував Зеленський.

Володимир Путін у п'ятницю ввечері заявив, що Росія продовжуватиме випробування запущеної 21 листопада ракети, названої ним "Орєшнік", "зокрема й у бойових умовах, залежно від ситуації та характеру загроз безпеці, які створюються для Росії". Він знову стверджував, що засобів протидії цій ракеті нібито не існує. Російська сторона також погрожує, що ця ракета здатна вражати цілі на всій території Європи.