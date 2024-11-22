Події

17:11 22.11.2024

Росіяни обстріляли Краматорськ касетними боєприпасами, одна людина загинула, двоє постраждали - поліція

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Російські окупанти в п'ятницю, 22 листопада, приблизно о 10:15 атакували житловий сектор міста Краматорська Донецької області касетними боєприпасами, попередньо, з РСЗВ "Торнадо-С", повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Унаслідок влучань загинула 41-річна жінка. Постраждали двоє чоловіків, 34 і 39 років, які дістали осколкових поранень спини та ніг. Пораненим надають медичну допомогу. Пошкоджено щонайменше сім цивільних об'єктів: п'ять багатоквартирних і приватних будинків, два легкові автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Обстеження постраждалого району триває. На місці працюють слідчо-оперативна група, парамедики та вибухотехніки поліції. Спільно з рятувальниками ДСНС вони виявляють і знешкоджують касетні боєприпаси, що не розірвалися.

Теги: #краматорськ #обстріл

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